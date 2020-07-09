校長李瑞緻認為除了功能性之外，也能結合美感教育，因此徵選學生作品，希望學生繪出遨遊天際的老鷹，象徵偏鄉學童也能翱翔天際。(吳建輝攝)

明靖國小也請來明道大學景觀設計系的教授，到校指導學生，設計發想以及彩繪課桌椅，妝點校園每個角落。(校長提供／吳建輝彰化傳真)

竹塘老年人口居多，校長李瑞緻希望能將校園變公園，讓附近長輩能有一個美麗舒適環境能活動筋骨。(吳建輝攝)

彰化縣民靖國小，長期推展校園美感教育，今年讓學生參與校園美化，除了動手改造課桌椅妝點校園，更大膽讓學生設計風雨走廊上方的教學遮雨棚，以「老鷹」為設計主軸，象徵孩子與老鷹一樣能展翅高飛、翱翔天際，耗時１年半時間，才讓五彩繽紛的老鷹順利翱翔，美麗的光影折射，讓師生大嘆，彷彿置身在高雄的「光之穹頂」。

校長李瑞緻表示，竹塘老年人口居多，因此希望能將校園變公園，讓附近長輩能有一個美麗舒適環境能活動筋骨，所以特別請來明道大學景觀設計系的教授，到校指導學生，設計發想以及彩繪課桌椅，妝點校園每個角落。

李瑞緻說，除了利用彩繪課桌椅妝點校園外，先前學校申請到經費建置遮雨採光罩，讓雨天有多空間活動，她認為除了功能性之外，也能結合美感教育，因此徵選學生作品，希望學生繪出遨遊天際的老鷹，象徵偏鄉學童也能翱翔天際。

她說，因為疫情關係，買不到指定顏色的採光罩，跟廠商溝通很久如何去解決，不管是材質選擇，呈現的效果，都能做到最好，過程耗時1年半才順利讓老鷹飛上天，不同時間會折射出不同光影，真的相當美麗，歡迎鄉親到民靖國小拍照打卡。

(中時 )