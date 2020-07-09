美國電動車大廠特斯拉（Tesla）近期股價狂飆，分析師警告，其瘋狂漲勢可能很快就會停止，將在過度誇大的預期和超高的估值壓力下被壓垮。特斯拉股價周三下跌1.7%，收在1365.88美元。

外媒報導，特斯拉股價今年表現強勁，過去六天共大漲了40%以上、過去一個月大漲58%、過去三個月大漲155%、今年以來更是狂飆232%。儘管特斯拉長期沒有盈利，但該公司市值已逾2500億美元，超越了豐田汽車，成為全球市值最高的汽車製造商。

Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley表示，當一檔股票在5~6天內大漲4成，只有在股票崩盤後才會發生，或是一家公司研製出新冠肺炎的疫苗，也許會出現這樣的漲幅，但像特斯拉這樣的漲幅只是泡沫，認為投資人應見好就收、部分落袋為安，並謹慎地看待這檔股票目前價位。

Matt Maley預期，特斯拉股價很可能會漲到1500~1600美元區間，甚至達到2000美元，但該股票一系列下跌趨勢已經成熟，一旦泡沫破裂，股價可能會崩跌30%以上。

(中時電子報)