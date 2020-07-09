郁慕明臉書。（摘自郁慕明臉書）

「香港國安法」正式實施，對此，新黨榮譽主席郁慕明表示，當初鼓吹香港獨立的人士，結果落跑的落跑，轉彎的轉彎，這也讓大家看到以後台獨份子的結局。

郁慕明今在臉書發文表示，港區國安法上路！港獨分子轉彎的轉彎，逃跑的逃跑；這似乎也讓我們預見，台獨分子將來的結局！

郁慕明更強調，現在台獨分子心裡已經害怕，擔心一直以來鼓動港獨的他們也會遭殃，於是又鬼扯「我們一直和港人站在一起抗惡法」。事實上，多數港人早就厭倦那些亂港廢青，我們既非港獨也非台獨，唇亡齒寒的是你們這些分裂勢力，台獨絕不等於台灣！

郁慕明直言，就像你們故意自稱「天然台」，好像台灣人、愛台灣就要跟你們一起搞獨，但事實上台灣一直是中國的土地，天然台就是中國人，台灣的一切法律也都以中國固有疆域自居，你們就是違憲違法、破壞現狀的禍台者！

郁慕明感嘆，台灣本是一座寶島，更可以在中華民族復興的大道中，成為非戰之區的美麗之島！如今你們把台灣搞成了一艘破船，挾持大家和你們一起沉淪，這就是你們可鄙可惡的陰謀！

(中時電子報)