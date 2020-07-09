政府推出振興3倍券日前正式上路，紙本券預約潮不斷，首批準備的1200萬-1400萬份不敷領取，行政院發言人丁怡銘表示，預估會有1700萬人預約領取紙本券，已確定會再加印。但藍委鄭正鈐粗估，加印的成本恐達4-5億新台幣，丁怡銘則回應，整體成本不會增加太多。

政院因應紙本券需求大，已第1波印到1400萬份左右，但隨著預約人數增加，已準備再行加印紙本券。丁怡銘說，目前預估紙本券的需求是1700萬份，因此還要再加印約200到300萬份。

鄭正鈐8日在網路《Yahoo論壇》投書指出，政府花了9億多元的成本印製1200萬份紙本券，但他認為，三倍券首波預購超過8成的民眾選擇紙本，若按照比例計算，「紙本券可能要增印600萬份、成本大約要再花4、5億元」。

這樣說沒有概念？鄭正鈐再解釋，若以平均每學期3000元的營養午餐費用計算，省下的錢可供40多萬位弱勢兒童免費吃一年的營養午餐。他強調，「如果按照國民黨發現金的主張，這十幾億的成本都可以省下來」。

對於藍委質疑還要再花大錢增印紙本券，無疑讓成本暴增。丁怡銘向《中時》記者透露，整體成本不會增加太多，若以2000萬份計算，包含行政費、運送等費用，成本總計約為12億。

(中時電子報)