溫碧霞身材不像53歲。(圖／翻攝自微博)

53歲港星溫碧霞，是演藝圈著名美魔女，保養得宜根本看不出歲月痕跡，近日她曬出近照，宛如少女的好身材，令人驚艷不已。

溫碧霞透過微博抒發心情，「人生人生無常，且行且珍惜，希望大家在生活上，能夠用樂觀積極的態度去面對人生，世界上一切的美好，要用美好的心情去面對，一切隨緣、感恩的心情，你的未來才會美好。」

她也附上一系列美照，綁著辮子、穿著細肩帶洋裝的她，一雙雪白鉛筆腿相當吸睛，變換姿勢擺放時，裙襬稍微撩起，腿根、神秘地帶若隱若現，少女感十足，美魔女稱號當之無愧。

(中時電子報)