工業電腦廠研揚（6579）受惠接獲美系半導體設備大廠大單，以及新冠肺炎疫情衍生商機挹注，2020年6月營收「雙升」登近1年半高點，與第二季營收同步改寫歷史第三高。展望後市，隨著景氣逐漸回升，在訂單出貨動能持續下，第三季營運表現持續看俏。

研揚2020年6月自結合併營收5.83億元，月增9.38％、年增7.63％，改寫同期新高、歷史第3高。第二季合併營收16.02億元，季增14.6％、年減0.14％，改寫同期次高、亦創歷史第3高。累計上半年合併營收30億元，年減4.62％，仍創同期次高。

雖然新冠肺炎疫情膠著，致使全球經濟衰退，研揚不畏疫情衝擊、第二季營收逐月攀升，主要由於接獲美系半導體設備大廠大單，陸續於第二季及第三季出貨。同時，因疫情衍生的新商機，如生產及服務機器人、居家工作及病毒檢測等，亦對業績帶來不少挹注。

研揚表示，疫情造成全球生活轉變，衍生不同應用與商機。研揚協助客戶進行AI人工智慧口罩及溫度偵測、移動式X光機、遠端視訊機器人、血液檢測儀器、送餐機器人等各類防疫解決方案，協助疫情防治工作，並推動營運成長動能。

(時報資訊)