英國財政部長薩納克（Rishi Sunak）周三承諾將另外投入300億英鎊（380億美元）遏阻失業危機，政府將為雇主、購屋者與陷入困境的餐旅業提供資金援助，以驅動經濟復甦。

根據這個新的紓困振興方案，薩納克擬投入20億英鎊為16至24歲的年輕世代創造6個月的實習工作機會。另外30億英鎊將來改善住宅與公共建設，預計可支持逾10萬個工作。

在無薪假機制於10月底到期後，英國政府將針對每一位能重返工作崗位，且持續任用至明年1月底的勞工，支付其雇主1000英鎊獎勵金。

為了援助受社交距離規定重創的餐旅業與觀光業，薩納克宣布加值稅由20%調降至5%，為期6個月。自8月開始，周一至周三外出用餐可享有政府補貼的半價優惠，單次上限為10英鎊。受此激勵，周三倫敦股市餐旅休閒與觀光股表現強勢。

此外，即日起至明年3月31日，英國房屋稅的起徵點調升為4倍，至50萬英鎊，意即將近9成購屋者將不必繳納印花稅。

薩納克在推出規模高達1330億英鎊、相當於英國國內生產毛額（GDP）約15%的新冠疫情初步應急方案後，正逐漸將政府借款金額擴大至二戰時的水準。

這個全球第六大經濟體3月與4月的經濟萎縮25%，今年GDP恐將創下300年來最嚴重的衰退，失業率也估將倍增至10%左右。自爆發新冠肺炎疫情以來，英國累計死亡病例已逼近4.5萬人，使其受到的衝擊超過其他歐洲國家。國際貨幣基金（IMF）6月預測，英國今年GDP恐將萎縮逾10%。

(時報資訊)