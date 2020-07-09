賴芊合8日錄民視《醫學大聯盟》，她近日積極發展網路，不僅與余政鴻、紅毛及成亮澄組成「痞子嬌娃」拍youtube影片，更在網路平台當起直播主，她笑說：「因為疫情少了很多曝光機會，直播可以拉近我跟粉絲的距離，感覺芊合一直在他們身邊。」除了網路工作，她在疫情期間連軋2檔戲，拍了東森《美味滿閣》與大愛戲劇，活動主持工作也照舊，沒受到疫情波及相當幸運。

直播主最怕遇到粉絲騷擾，賴芊合外表甜美當然也遇過這種情況，「那天剛好有新觀眾進來，他的名字是Mark，我沒看仔細念成Milk，加上當天我又是教大家簡單運動，談到運動完自己都會喝牛奶補充蛋白質，結果對方竟說：『妳等一等是不是要把我喝掉？』我故意不回，結果他又說：『我待會要進到妳體內。』言詞相當冒犯。」但她態度佛系，心情不受影響，仍按照自己的節奏做直播。

賴芊合跨行當直播主。（民視提供）

賴芊合與以色列籍男友感情穩定，問到跨行當直播主對方可否接受，她笑回：「我除了手機砸自己，應該沒有另外危險，直播是我個人的工作，他非常尊重。」

(中時 )