中壢警分局查獲以21歲趙姓男子為首的黑幫組織犯罪。(中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢警分局執行掃黑專案，查獲天道盟正義會幫派，以21歲趙姓男子為首的黑幫成員，強盜多名被害者財物及詐騙不特定對象，更自詡為「正義聯盟」，對內部成員更是嚴格，若有背叛行為，組織就端出「正義私房菜」招待，把人打得皮開肉綻，凶狠程度連員警也直搖頭。

警方表示，該黑幫對於內部成員管控相當嚴格，嚴禁背叛，若有車手私吞款項或是其他黑吃黑行為，就會祭出「正義私房菜」，菜色有冰火五重天（先灌冰水後再以打火機烤）、打狗棒（棍棒狂打）、屠龍刀（以刀砍人）、格雷的五十道陰影（上手跨戴眼罩，綁在八角椅上拍裸照 ）等。

警方說，該組織平日活動於中壢、觀音、八德等區域，成員平日受雇於詐欺集團擔任車手頭、取款車手及顧水等角色，旗下車手不從或反抗者，即持棍棒刀械等凶器攻擊、以暴力脅迫限制行動自由，再對其施以暴力毆打、恐嚇，或是將被害人囚禁直至取得財物，該黑幫藉此兇殘犯案手段及強悍作風，鞏固權威與地位。

中壢警分局經過長期佈線追緝，一舉緝獲趙男及其他6名幫派成員到案，並查扣涉案用手機、空氣槍2把、球棒等贓證物。全案依組織犯罪、強盜、殺人未遂、恐嚇取財、妨害自由等罪移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )