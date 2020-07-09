工研院材化所建立自主「新型耐溫熱塑彈性體」合成研製技術，開發出耐水性、耐候、耐熱、高回彈及阻燃等多種不同機能特性的熱塑彈性體材料，能廣泛應用在汽車零部件、電子工業配件、3C線材及運動器材，協助業界搶攻全球百億商機。

工研院材化所經理張勝隆表示，國內過去無法自主生產熱塑性聚酯彈性體，廠商都要從國外進口製造產品，市場被國際大廠壟斷，加上原油不時上漲，使原物料價格高居不下，廠商都希望使用綠能材料，因國際大廠握有專利，國內即使有技術也遲遲無法切入。

「等了10年，時機終於成熟了！」張勝隆指出，這幾年國際大廠的專利陸續到期，工研院趁勢申請多國相關耐溫熱塑彈性體專利，研發團隊開發出包含耐水解、耐候、耐熱及阻燃等多種不同特質及加工適性的熱塑性聚酯彈性體材料，更重要的是，具有可回收和再生利用的特性。

工研院目前與力麗集團合作開發出聚酯系彈性體纖維、車用部件及電線批覆材等產品，並攜手新光合成纖維進行熱塑性聚酯彈性體試量產研發及驗證，同時和寶成公司共同開發製成3D列印鞋及運動外套等產品。

張勝隆表示，工研院將陸續投資發展可循環的耐溫熱塑彈性體相關產品，滿足不同商品及廠商的客製化需求，協助台灣石化產業轉型成為綠能環保企業，搶攻全球綠材百億商機。

(中時 )