7月15日起民眾可前往郵局領取紙本振興三倍券，中華郵政公司預期全台會有1000萬人選擇領紙本，人潮爆滿排隊的情況難免，中華郵政今進行三倍券發放演練，模擬人潮爆量、過號及爭議等情境，考驗第一線人員應變能力。

交通部長林佳龍今前往台北金南郵局聽取簡報並視察郵局演練。林佳龍說，振興三倍券全體國民都很期待，為確保過程確實又有效率，交通部已開過無數次會議，一定要讓人民好領，從踏進郵局的分流、領號碼牌、排隊，各種情境都有考慮。

中華郵政公司總經理江瑞堂表示，預計會有1340萬人領取紙本券，服務每位民眾約要2分半鐘，全台郵局平均1小時能處理200件，要花21天才能全部辦完。

中華郵政說，偏鄉地區將會徵詢各地村里長預約大宗代辦，不同村里擇定不同日期，由村里長代辦。顧客放心的話，可將錢與健保卡交給櫃檯，由人員按照順序去處理，1、2個小時後再回來拿券，過程中會有嚴謹的保護程序。

根據規劃，為避免排隊人潮，郵局將以身分證末碼單雙號作為分流基準，身分證末碼單號者，可在周一、周三、周五購買雙號在周二、周四購買，周六則單雙號均可購買，每位民眾（含代領）至多可領5份，分流係依代領人的身分證字號末碼為準，領券期間至12月31日止。

中華郵政強調，民眾領券時務必記得帶健保卡，並繳付1000元現金；代領人除攜帶委託人的健保卡及1000元外，應同時出具受託人的身分證明文件。而目前仍在防疫期間，民眾進郵局仍須戴口罩、量額溫。

為加強便民服務，中華郵政於7月18日、25日全國1269間郵局（30間位於機關、學校內郵局，當日不對外開放）以全日營業加班方式受理，民眾可善加利用。

(中時 )