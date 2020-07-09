嘉義市長黃敏惠感謝牙醫師們投入夜間急診。（廖素慧攝）

林森牙醫診所醫師蘇進敏為雲林高中生急診，搶救回門牙。（廖素慧攝）

嘉義市陽明醫院試辦牙醫夜間急診，醫師蘇進敏示範急診流程。（廖素慧攝）

嘉義市試辦牙醫夜間急診，每天晚上9時至隔天上午9時，20位牙醫輪班到陽明醫院看診，雲林1名17歲高中生白天打球撞斷2顆牙，求助無門，錯失30分鐘黃金搶救時間，夜奔嘉義市急診，蘇進敏醫師治療1小時多搶救回1顆門牙。

牙醫師公會全國聯合會爭取到在嘉義市、雲林縣試辦牙醫急診醫療不足區獎勵計畫，嘉義市牙醫師公會20位牙醫組成醫療團，自6月1日起在陽明醫院試辦，嘉義市長黃敏惠感謝牙醫師們犧牲平常門診時間，用熱情服務鄉親，雲林立委劉建國感嘆雲林縣自7月初才開始試辦。

嘉義市牙醫師公會理事長賴重志說，6月試辦夜間急診共有46名患者，其中，牙痛有32人、車禍外傷有2例，周一至周五有23人、假日有23人，晚上9點至凌晨1點有29人，凌晨1點至5點有14人，5點至9點有3人，嘉義市有27人、嘉義縣13人、雲林縣3人，顯見牙醫夜診確有需要。

賴重志說，急診服務症狀有7大項：顏面及牙齒疼痛，經藥物控制不佳者；外傷導致之牙齒斷裂；拔牙、腫瘤、手術後等口腔出血；下顎關節脫臼；顏面與口腔間隙蜂窩性組織炎；口腔及顏面撕裂傷；外傷導致之牙齒脫落或脫位。

(中時 )