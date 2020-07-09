受惠國際熱錢源源不絕來台，除使新台幣兌美元匯價，在午盤強勁升值1。66角，暫報29。44元外，台股今開高之後，也始終在平盤之上游走，欲小不易，而盤中最高點12273點與收市指數12192點，雙創近30年來高檔水準。

周四大盤攻堅主要功臣，主力仍在雙王之權王台積電與股王大立光身上，搭配高價族群穩步輪動，如譜瑞-KY、祥碩、玉晶光、弘塑、旭隼、富邦媒、聯詠、環球晶、精測與信驊等，激勵盤勢持續向歷史天價12682挺進。

此外，權值股方面，包括兆豐金、南亞科、日月光投控、台泥、亞泥、統一與台達電等，都站在多方陣營。成功化解鴻海、國泰金、富邦金、台塑四寶、中華電、聯電、仁寶、友達、群創、長榮航、華航、遠東新、長榮海運、和碩、聯發科及第一金等拉回壓力。

加權股價指數終場收漲22。5點，報12192。69點，創近30年來收盤新高，單日漲幅0。18%，成交2493。12億元。

店頭市場方面，生技族群持續火紅，在資金、人氣持續匯聚，與政策面擬加碼延長生技條例等利多刺激下，波段高檔或仍暫勿預設立場；此外，電子、觀光、營建等類股也力守榮面，化解電機、化學、航運與鋼鐵等族群拉回壓力，終場指數仍大漲1。14%，報175。94點，持續改寫10餘年來新高，成交1090億元。

業內人士指出，台股今在高檔攻堅時，聯發科、台塑集團、國泰金、富邦金、國巨、原相、健策與世芯-KY等市場人氣指標之一多震盪趨疲。

顯示部分法人、大股東及主力群，已有逢高調節動作，短線若雙王攻勢不給力，而高價族群輪動也逐漸式微，即需小心盤勢在屢創波段新高後之回檔整理走勢。

不過，具題材個股領先盤勢發展，仍無法燒熄積極作價的主力的火種，也係盤勢看回不回主因，而大盤若適度拉回，只要不巨量長黑，基本上仍屬中多架構，後市不必過分看淡。

(工商 )