樟白介殼蟲會侵蝕樟樹的樹冠，輕則乾枯，重則死亡。（新北市議員廖宜琨提供／張睿廷新北報導）

三峽、樹林的北大特區樟樹量是大台北市區最密集區塊，超過上千棵，而春夏又是樟樹主要害蟲樟白介殼蟲大量繁殖季，傳染速度極快，許多樟樹因蟲害導致乾枯、腐爛、死亡，嚴重影響地方景觀，新北市議員廖宜琨代為陳情，要求市府盡快改善；新北市農業局景觀處表示，近日將派員至北大特區噴灑藥劑，抑制蟲害蔓延。

北大特區是大台北較晚開發的地區，規畫較為完善，道路上還種滿一排又一排的樟樹，多達上千棵，綠意盎然，民眾都相當喜歡當地環境。

但今年3月開始，樟樹的天敵樟白介殼蟲開始大量繁殖，加上當地樹種幾乎都是樟樹，加快傳播速度，蟲害逐漸蔓延開來，輕則樹冠枯萎、腐爛，嚴重一點的還有死亡，讓民眾相當著急，找上廖宜琨、市府求救。

廖宜琨指出，樟白介殼蟲已嚴重影響到地方景觀，數月來陸陸續續有民眾向他陳情，希望能解決蟲患，他立刻就找上農業局，要求市府限期改善，盡快修剪樹冠、噴灑農藥解決蟲害。

景觀處指出，在3月獲報時局處就已派員到現場修剪樹冠，並準備噴灑藥劑，無奈藥劑只要遇到雨天就會失去效果，若想完整發揮效果須至少5天以上的晴天才行，不過4、5、6月正值一年之中最多雨的時節，使得他們一直找不到機會噴灑農藥。

景觀處表示，近日天氣漸趨穩定，他們將規劃在10、11、12日派員灑藥，消滅樟白介殼蟲，阻止蟲害繼續傳播，擴大影響範圍。

景觀處強調，噴灑農藥只是治標，對付樟白介殼蟲真正的治本方式仍是要將樟樹雜枝修剪整齊，避免害蟲快速繁殖；另也建議民眾種植樹木時可以增加多樣性，可大幅減少一個區塊的蟲害迅速傳播可能性。

(中時 )