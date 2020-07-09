張藝興的第四張個人專輯《蓮》前世篇章，一發行即掀起全球熱潮，耗資破千萬台幣拍攝的同名單曲〈蓮〉MV，上線一個月也在YouTube創下破千萬點擊量，精緻如電影的超高質感MV成為全球樂迷討論的話題，粉絲拍下許多他們看MV的影片傳達他們對MV和《蓮》EP的想法。張藝興對於粉絲的回應認真以對、一一觀看，雖然暫時無法親自與海外粉絲見面，但他選擇隔空拍攝影片回應，希望透過Re-reaction video跟所有喜愛他的粉絲交流互動。

日前他將練習室移到江邊，和舞者的舞蹈版Video也正式上架，清楚呈現充滿力道的高難度Krump舞步，網路上專業舞者亦紛紛模仿。而《蓮》前世篇章一發佈即登上32個國家和地區iTunes專輯榜前十大，並在21個國家和地區iTunes專輯總榜封王，以及在23個國家和地區中文流行專輯榜衝上冠軍；挾著這股氣勢，隨之而來的正是《蓮》的下篇–「今生」篇，首波主打單曲〈蹦（Boom）〉今9日搶先推出，這首充滿拉丁熱情元素的洗腦神曲，點燃夏日瘋狂派對節奏。

〈蹦 (Boom)〉由張藝興和美國知名製作人Mike Daley、Mitchell Owens共同完成，「Boom Boom Boom Boom Boom Boom Boom」的洗腦副歌迅速抓住了大眾的聽覺神經，明確的EDM節奏加入拉丁熱帶音樂風味，讓人一聽上癮；近來忙著拍攝電視劇和錄製綜藝節目的張藝興，也希望這首充滿夏日活力的單曲〈蹦 (Boom)〉，可以在這個特殊時期，讓大家感受到快樂和治癒。

張藝興今推出新歌〈蹦（Boom）〉。（張藝興工作室提供）

張藝興今推出新歌〈蹦（Boom）〉。（張藝興工作室提供）

(中時 )