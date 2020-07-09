市長林智堅邀請全國民眾下周末來新竹市長和公園享受美食、搶好康、賞文史。（陳育賢攝）

為讓大家看見新竹市長和宮百年來智慧的累積，同時了解媽祖民間信仰，市府將於下周舉辦「媽祖有保庇園遊會」，包括世界麵包大賽冠軍吳寶春、義大利拿坡里披薩團體組冠軍蔡松霖、鄭羽辰、李品儀都將合體推出窯烤趴，現場還有長和宮深入導讀活動。

市長林智堅表示，新竹市是1座富有歷史，同時又是人口結構年輕的城市，透過公園、廣場等公共空間及環境景觀改造計畫，不僅為新竹市容帶來新的氣象，同時也可以替市民創造更友善的遊憩空間，此次的媽祖有保庇遊園會除了希望振興經濟之外，還要讓市民看到新竹市嶄新的一面，親自深入體驗新竹市的美好與活力。

媽祖有保庇園遊會將於18、19日連續兩天的上午11點至下午6點在長和宮與長和公園舉辦，現場邀請多位職人、世界冠軍師傅推出熱鬧又好吃的窯烤趴，還有多家知名廚具品牌品硯、畢耶、河洛和南園在現場展售，園遊會不僅可使用三倍券，廠商還加碼折扣，包括solo波蘭陶7折、河洛未來肉品75折等優惠，歡迎全國民眾來搶寶。

產發處指出，媽祖有保庇園遊會2天都有專家導覽文史，採現場報名，近280年歷史的長和宮，擁有全世界唯一保有真髮軟身正三媽，文物館還有很有趣的藥籤。

導覽活動於18至19日每日下午2點，在長和公園樹屋平台下蕨醒展區集合，由長和公園設計師潘一如導覽公園，再由初聲怡導覽長和宮。

(中時 )