近期出現有心人士透過公民新聞網路平台指出，「i＊＊＊S加熱菸通過FDA菸草減害產品審核」。董氏基金會表示，美國FDA至終僅通過以reduced exposure (減少暴露）上市, 並非有心人士指稱的reduced harm（減害），兩者是截然不同的，暴露減少未必會帶來傷害減少，致命物質只要少許濃度就會造成重大傷害。

董氏基金會指出，推出加熱菸「i＊＊＊S」的美國最大菸草公司、也是全世界最大的跨國菸商「菲利普莫里斯菸草公司」（PMI)一直訴求與宣導「減害」。該公司在美國申請了5年, 但美國FDA始終不予認同、也未通過其加熱菸為「減害產品」，最後僅勉予通過「減少暴露」。

台北榮民總醫院家醫部賴志冠醫師表示，美國FDA至終僅通過加熱菸「i＊＊＊S」以reduced exposure (減少暴露）上市, 並非reduced harm（減害）,減少暴露與減害是不同的，FDA 更重申加熱菸是不安全的產品。

國內新興菸品危害專家、台大家庭醫學部郭斐然醫師表示，菸商為擴大市場，自2015年起在美國以外的國價推出「加熱菸」，才短短幾年菸商自行發佈的「i＊＊＊S」加熱菸機器檢測報告，就已經發現含有58種有害的化學物質。

郭醫師進一步表示，瑞士實驗室最新發現，「i＊＊＊S」只要加熱至攝氏100度時就會產生「異氰酸酯毒素」，毒素一旦被吸入或是接觸到皮膚都會對人體造成巨大傷害，而「i＊＊＊S」使用時是被加熱至攝氏350度，未來更多的科學證據將指出的毒素量可想而知。

台灣青少年醫學暨保健學會理事長詹其峰醫師表示，無論電子煙或是加熱菸，都含尼古丁，使用都會成癮，而尼古丁。美國研究指出，尼古丁會改變青少年大腦發育，導致反應遲鈍，增加焦慮症風險。另有研究指出，有7成的吸菸者想戒菸，但新興菸品卻讓大部分想戒菸的人延後戒菸時機，甚至陷入多重尼古丁使用的風險。

詹其峰強調，新興菸品不只無法替成人減少傷害，更已造成青少年大量加入使用新興菸品的行列，甚至成為多重尼古丁成癮的犧牲者。

(中時 )