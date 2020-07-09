陳信維與阿嬤。(伊林娛樂提供)

陳信維和阿嬤一起看MV。(伊林娛樂提供)

陳信維牽著阿嬤跳舞。(伊林娛樂提供)

陳信維外型酷帥。(伊林娛樂提供)

伊林娛樂酷帥男星陳信維因電視劇《90後的我們》打開知名度，除了演戲及綜藝主持，陳信維私下也喜歡創作歌曲。從小由阿公、阿嬤帶大的他，日前推出自創台語饒舌歌曲〈YURI〉，送給最疼愛他的阿嬤；他說：「阿嬤很辛苦拉拔女兒們、兒孫長大，一生都奉獻給家庭，卻沒有人對她做過浪漫的事，我想把我創作的歌曲送給她。」

陳信維說，因為父母做生意很忙，他是阿公、阿嬤照顧長大，他小時候不懂事，調皮、愛說謊，還會偷拿家裡大人的錢，但阿嬤都沒有放棄他，對他很有耐心，這段偷錢去買玩具的畫面在MV中也有出現，「我小時候愛搞怪，想偷錢出去玩跟買東西，然後被阿嬤抓來神桌前面罰跪，我後來想通了，大人其實都知道你在想什麼，你偷錢他其實都知道，所以阿嬤指正我錯誤的行為，我要謝謝她。」

阿公、阿嬤是陳信維生命中最重要的人，他21歲時，阿公過世，陳信維突然意識到要好好珍惜跟阿嬤相處的時間，一夜長大，只要有空就找阿嬤吃飯，也會打電話跟阿嬤聊天，以往陳信維只要有活動或表演，阿嬤絕對是到場支持的忠實觀眾，陳信維說，「阿嬤每次都說很棒、很棒，但是因為都唱國語她聽不懂，國語RAP更聽不懂。」所以他這次唱台語給阿嬤聽，歌名是阿嬤的日文名字YURI(百合)。

陳信維為求貼近真實感，MV中的地點，包括公園、菜市場，都是他從小生長的地方，飾演陳信維童年和青春期的演員也是他的親表弟，全都是阿嬤的孫子；阿嬤一開始聽到要演戲，還很緊張說，「我沒水(我不漂亮)，這樣好嗎？」結果最後呈現出來，演技最自然是阿嬤。

歌曲曝光後，全家人都很開心，阿嬤還一直跟愛孫要MV連結，說要傳給朋友，到處宣傳孫子的歌曲。陳信維也收到很多粉絲的訊息，有人聽到歌就想到過世的阿嬤，邊聽邊哭，開始會珍惜跟家人的相處時間，感謝陳信維創作這首歌曲，讓他們想起最愛的家人，這都讓陳信維覺得很有意義。

陳信維年初和兩位好友一起創立音樂品牌「WaveLab」，今年將陸續推出音樂歌曲，〈YURI〉是陳信維的個人創作，之後會推出和朋友的合作單曲，他希望能在今年推出多首歌曲，讓粉絲更了解他。

(中時 )