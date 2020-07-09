縣府爭取教育部前瞻數位建設計畫，共投入2億2674萬元為全縣120所國中小建置「智慧網路」與「智慧教室」，9月新學期開學前各校網路涵蓋率將達到100％，讓偏遠學校網路「不卡卡」。

縣長楊文科表示，新竹縣教網中心主責這項計畫，先盤點各校網路現況，接續進行規畫及建設配置，106年新竹縣獲選為前瞻數位建設計畫示範縣市，107年完成31校國中的數位建設，近2年有89校國小將陸續完工，讓新竹縣學校邁向智慧學習之路。

在「智慧網路」部分，各校光纖對外連接頻寬高達300Mbps，並以高速無線網路涵蓋全校園，各校行政辦公室與偏鄉教師宿舍，也一併建置，讓老師隨時隨地都能輕鬆備課與處理行政事務。

同時建置超過1300多間的智慧教室，國中有594班教室設置無線投放設備，國小715班採用大型觸控顯示器的「數位大黑板」，搭配平板電腦使用，不但能輔助教學，讓師生互動激蕩出更多創新教學的火花。

在最偏遠的尖石新光國小司馬庫斯分班老師詹穆彥表示，過去學校固接線路網速「卡卡」太慢，上課常要連自己手機網路，才能順利連結教學資源，非常不便，近期完成佈線及設備配置後可以「飆網」與都會區學校無異。

詹穆彥表示，建置的「智慧網路」，不但網速增快，且到處都能連接到無線網路，增設的大型觸控顯示器，可以直接播放教學媒體書，讓學生利用觸控進行互動，十分方便。

(中時 )