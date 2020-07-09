在旺矽科技公司擔任研發經理的李男、陳姓資深工程師、吳姓工程師及品保部王姓組長，擅自重製旺矽機密檔案後，集體跳槽到穎崴科技公司，違反營業祕密法為檢方提起公訴，但旺矽控告穎崴，檢方以罪嫌不足不起訴。

檢方調查，旺矽主要從事探卡針等業務，與穎崴是競爭對手，李姓研發經理擅自在旺矽機密檔案伺服器中，重製非其業務範圍的檔案，以便跳槽到穎崴任職後使用。

陳姓深資工程師也在旺矽機密檔案伺服器，擅自重製非其業務範圍的「探針卡設計圖面」及「研發資訊」等2項營業秘密，列印帶回。吳姓工程師則則是翻拍方式重製「探針卡設計圖面」營業秘密。

王姓組長將旺矽3項營業祕密存在個人筆記型電腦及穎崴公司隨身碟，坦承可在穎崴工作時使用。

旺矽察覺有異具狀提告，檢調去年7月間搜索查扣相關證物，李姓研發經理坦承下載檔案，但到穎崴任職後並未開啟。

陳姓資深工程師稱 資料是工作需要帶回，離職後當廢紙，吳姓工程師則稱翻拍資料傳給陳，是要請教協助解決問題。

檢方依違反營業秘密法第13條之1第1項第2款之未經授權重製他人營業秘密罪嫌，將被告提起公訴。

另外，旺矽控告穎崴王姓負責人等5人違反營業祕密部分，檢方認旺矽未提出具體實證，證明王男有指示被告重製旺矽檔案或用於穎崴，難僅用挖角計畫即遽以推認王男與同案被告有犯意聯絡，應認犯罪嫌疑均不足，以不起訴處分。

(中時 )