新冠肺炎爆發後，至今全球多數國家仍籠罩在不斷延燒的疫情之中，大陸亦不例外，甚至情況更加嚴峻，近日長江流域連日暴雨，中下游多處陸續傳出災情，前陣子終於返回對岸的資深藝人黃安，今在微博接連曝光兩部災情片段，坦言忍不住憂心長江洪汛，網友看了影片也被震懾，掀起熱議。

黃安貼出長江洪汛災情影片，畫面猶如電影特效，讓人心生畏懼。(翻攝自黃安微博)

黃安今在微博連po兩文，透露大陸出現新冠肺炎之外的新災情，那就是長江洪汛，導致三峽大壩不斷承受著壓力，在下游地區已釀成災禍，黃安表示：「新安江水庫正在9孔大洩洪，雖然氣勢磅礴，但也見證了水火無情的力量，令人敬畏」，畫面中可見鐵橋承受著滾滾洪水沖刷，黃安直呼那些雨水本是農夫的山泉，坦言。「除了新冠，我最關心的就是長江洪汛，盼望大家都好好的」。

而不到半小時，他有貼出另一則短片，是泥黃色的大水沖斷路面、吞噬路樹，這發生在湖北黃梅，黃安大嘆：「大雨大水再加上高考，路程形同前程，各種趕路、各種感人。看了真揪心，平安高於一切，大水終究會過去的」，而眾網友也也被災情畫面震撼，紛紛表示猶如電影特效，沒想到是實際情況，讓人忍不住害怕，也嘆：「幾千年過去了，科技再發達，人類在自然面前仍如此渺小無力」。

(中時電子報)