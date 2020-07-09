韓國瑜卸下高雄市長身分後，目前正在沉澱休息，並未透露下一步，不過韓國瑜是否競逐明年國民黨主席，引發高度關注。對此，資深媒體人邱明玉透露，已有不少人勸進韓國瑜選黨主席，包括前台北縣長周錫瑋也曾問過他的想法。

國民黨主席之爭，是否影響國民黨的團結？邱明玉在政論節目《新聞面對面》中表示，朱立倫那邊相對單純，因為他已經表態，很明顯就是要選黨主席，但有一個滿值得的觀察指標，媒體報導李眉蓁的幕後推手，不是韓國瑜就是李佳芬。

主持人謝震武說，韓國瑜已在臉書澄清此事。邱明玉指出，「為什麼不是國民黨來否認這件消息？」認為這件事是很大的羅生門，到底李眉蓁怎麼出線，國民黨目前都沒有交代清楚，所以才會被猜說江啟臣為了黨主席之位，與韓結盟對抗朱立倫。

至於韓國瑜，邱明玉爆料，他目前是在修身養性沒錯，但根據身邊的人透露，很多人去問他明年有沒有要選黨主席，周錫瑋直接去跟韓國瑜講說，如果他不選，那明年自己有意出來選，這也是韓國瑜身邊的人證實的，而韓國瑜自己是說，就是還在休息，可是確實滿多人勸進他去參與這一戰。

(中時電子報)