由名導婁燁執導，集結一線影星郭曉東、黃軒、秦昊、黃璐主演的轟動國際之作《推拿》將在台重映，8日舉辦線上直播首映會與映後座談，主演黃璐更與影迷跨洋連線、慶生，大方分享婁燁導演連床戲都「即興發揮」。
黃璐為了揣摩性工作者角色，她還實地走訪「洗頭房」體驗真實生活，與店頭小姐們成為好友，甚至多度被客人詢問，讓現場製片人員急忙上前掩護。接著她回憶曾來台接連拍攝電影《對面的女孩殺過來》、《相愛的七種設計》、《雲的模樣》、《幸福城市》，興奮直呼台灣為「第二個家鄉」，期待盡快再來台合作。
許久不見的婁燁導演也特地錄製影片，代表全體劇組同仁向台灣影迷致謝，慶幸在這個非常時期還能夠進戲院觀賞電影。談到新冠肺炎疫情，婁燁更感慨說道：「幾個月前還想像不到，看電影會是一件麻煩困難的事情。」但他仍對影壇保有信心，認為電影與戲院絕對會繼續堅持下去，因為他相信「往往在麻煩和困難的時候，我們越發需要電影來陪伴」。電影10日上映。
(中時 )
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