行政院長蘇貞昌宣布後年夏天全國中小學裝冷氣政策，廣受家長歡迎，蘇揆上午指示行政院祕書長李孟諺組成專案小組，務必明年拼進度，讓後年夏天來臨時全國中小學就能有冷氣。

蘇揆表示，前天他率同相關首長在台南白河國小宣佈「全國中小學教室裝冷氣 2022夏季前全面完工」，政策宣佈後獲得各界好評，但也是執行力展現的開始。

蘇揆說，他已責成秘書長李孟諺組成專案小組，就現場所裁示的事項，進行更細緻的工作事項盤點與作業期程擬定，例如教育部要詳細列出全國各縣市尚未裝冷氣的教室數、縣市政府是否均已同意籌編自籌款、規劃電力改善、安裝冷器的詳細進程等。

蘇揆也說，經濟部要督導台電與各區營業處成立專案小組，調度人力，即刻進行外電改善與內電協檢相關作業；在冷氣採購確保物美價廉，經濟部應立即與冷凍空調公會溝通；請工程會協助訂定採購契約，確保冷氣生產、安裝都能夠如期如質完成，就相關採購契約，生產、安裝及未來保養維護等需設想周到。明年拼進度，後年夏天來臨時全國中小學就能有冷氣。

(中時 )