金曲歌王蕭敬騰近日接受《TVBS看板人物》主持人方念華專訪，侃侃而談出道至今的心境轉換。方念華好奇唱歌這件事，如今對蕭敬騰還有無壓力？他坦承像典禮型表演肯定有壓力，因為有可能不是唱自己最擅長的歌，不過他表示：「緊張反而會讓自己更專注！」2020年當大家因為疫情而停擺，他也樂觀以對，「這時我們可以做更多讓自己更好的事，無論要學習什麼，當一切恢復時，如果你更好，大家只會更需要你」！

蕭敬騰回憶2018年獨挑大樑主持金曲獎，是「這輩子最緊張的時刻」，方念華問為何選擇在典禮上挑戰有可能出錯的才藝表演(倒著畫的漆畫)，蕭敬騰直率說：「如果在典禮上講話，我更容易出錯，我知道我擅長的東西，所以我寧可這樣子。」勇於嘗試的他也跨足戲劇，蕭敬騰覺得演戲可以正大光明地做可能平常不能做的事。看到喜歡的劇本和角色，能參與其中就覺得很幸福，「我也不會去想說演得好不好，就盡全力去做好它、享受它」！

談到不斷學習，蕭敬騰觀察，「這世代走得真是快到我真的好怕！真的很恐懼」！他認為，恐懼未來的小孩，怎麼面對現在的世界，所以他只有不斷學習，學習新的東西、學習怎麼跟人家交流。蕭敬騰透露以前會跟公司fighting不想用社交平台，但漸漸他發現，如果想要讓自己更好，或讓更多人接受你，「就必須要學習他們的視角，知道他們世界看的方向在哪裡」。

蕭敬騰私下常熱心助人，他解釋自己的網路平台經常會看到很多留言，無論是公開的或私底下的訊息，都會有一些很悲慘的故事，無論是真還是假，他說：「我會相信！有的我就會請公司去主動聯絡。真的需要幫忙，不誇張的我其實都會幫。」也因為他是那種「我只要看到，我就不能放棄」的人，所以若一些平台出現動物領養等訊息，他都不敢看，笑說：「因為我看到，牠就是我的了。」近期蕭敬騰還投資開了茶飲店，其實開業的背後有洋蔥。原來他出道後，不少朋友向他借錢救急紓困，也有朋友託他找工作，因此他希望用他的能力，創造一個相對容易入門的事業來幫助朋友。幾經考量才決定做茶飲，蕭敬騰還強調會研發讓大人小孩都喝得健康無負擔的飲品。

2020年因為疫情，許多人的生活彷彿被按下暫停鍵。蕭敬騰卻透露：「我出道10幾年來，從來沒有這麼多時間讓我能夠做自己想做的事情，這麼多時間，畫畫、做音樂、學東西。這一年我反而是充實！」他表示大家都站在一樣的位置，我們讓自己更好的時候，當一切恢復時，得到的回饋也會更多。更多精彩內容，請鎖定TVBS 56頻道，7月12日(週日)晚間六點、晚間十點《TVBS看板人物》。

(中時 )