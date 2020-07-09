苗栗縣政府原住民族事務中心透過原住民職訓運用計畫，將辦理無人機操作證照培訓班，針對原住民無人機種子飛手進行專業培訓，增進工作技能與知識，提升就業率。

縣府原住民族事務中心預定7月30日開辦「無人機操作證照培訓班」，原民中心指出，針對原住民無人機種子飛手進行專業培訓，結合就業市場需求，協助增進相關工作技能與知識，促進原住民就業。

近來無人機應用層面越來越廣泛，今年縣府原民中心透過原住民族委員會的原住民職訓運用計畫，規畫無人機培訓課程，邀請弘光科技大學專業師資群，在51個小時訓練課程，安排無人機概述、飛行原理與安全、民航法規與空域、影片剪輯等31小時學科訓練，並有20小時實際操作無人機飛行術科課程，再輔以實際考照的學科、術科測驗講解，讓學員在結訓後即可參加考照。

原住民無人機操作證照培訓班即日起至7月22日止受理報名，原民中心說明，名額有限，有意願成為無人機種子飛手的原住民族朋友歡迎踴躍報名。相關報名資格及報名方式請至原民中心官網活動快訊查詢或洽聯絡人蔡小姐(037-559227)。

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