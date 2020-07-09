明明身材不胖，為何小腹總是特別突出？日本外科醫師堀田由浩表示，小腹突出是因為駝背讓肋骨開了，導致裡面的內臟往下垂、小腹突出來。要想讓肋骨回到原來的位置，可試著做肋骨搖搖體操、踮腳折腰體操來改善。

《早安健康》報導，堀田由浩表示肋骨負責收住胃、肝、脾等內臟，當上半身駝背、身體重心落在骨盆前側，上半部肌肉受擠壓使體腔變狹窄，肋骨往下掉，兩側肋骨打開，裡面的內臟自然往下掉落，小腹變突出。因此，若身體出現「食欲比以前更大」、「常被人說駝背」、「飯後肚子比以前更突」、「不常運動肌力」，都有可能是肋骨已經下垂打開了。

當駝背重心往前時，會使肋骨會往下掉，兩側肋骨打開，裡面的內臟自然往下掉落，小腹變突出。(達志)

以下三種體操動作可幫助內臟、肋骨歸位，更有效燃脂、減去小腹：

●肋骨搖搖

1.朝右邊側躺在床上，前方放個抱枕，左手放在抱枕上，右手按壓左邊側面肋骨。

2.邊吐氣邊用手掌、指尖前後晃動肋骨，整個身體跟著輕微晃動10下，接著換邊。每一邊各做三次。

●踮腳折腰體操

1.左手抓右手手腕，深吐氣同時踮腳尖，緩緩向左側折腰，伸展右側肋骨。

2.完全吐氣後回正，重複10次再換邊，兩邊各3次。

(中時電子報)