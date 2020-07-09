全國第一個由下而上、聯合在地社區組織文化教育界人士以及社團、大廟領袖等公民參與發起文化公共建設-台江文化中心，去年正式開館，係全國首創融合「演藝廳、圖書館、社區大學」三合一的文化中心，開館屆滿周年慶，今年以「台江作度晬 隨藝來搖擺」為主題慶周歲，透過兒童劇、劇場表演、圖書館活動、海江湧回娘家工作坊及展覽及台江社區大學音樂沙龍、社區音樂會，邀民眾「隨藝搖擺」。

台南市長黃偉哲表示，台江文化季今年邁入第11年，邀請民眾一起來台江文化中心拍一張美照、跳一支舞、看一場好戲、逛一下市集，體驗在台江不一樣的藝文魅力。

台江在地草根文化能量充沛，2010年(台江文化中心籌備階段)起，在地居民於3月迓大道公，台南市政府文化局結合台南市社區大學、海尾朝皇宮、台江文化促進會、台江27庄社各大廟、安南區各級國中小學等在地教育文化團體力量舉辦「台江文化季」活動，為台江文化中心未來營運打下基底。累積10年，已經成為安南區年度藝文盛會，為台江地區灌溉更多藝術養分與更深層文化扎根。

台江文化中心以地方推廣型劇場為發展目標，透過多樣化節目安排，為大台南海線區域居民提供近距離接觸不同藝文形式演出之機會，以落實文化均權之施政目標。邁入第11年卻受到新冠肺炎疫情影響，部份活動以直播或小型活動進行，主要活動則延期至暑假期間，隨著疫情解封，台江文化季再度開場。

其中，劇場活動7／18-19邀請台灣豫劇團演出《試妻!弒妻!》，劇本結合傳統戲曲《大劈棺》及高行健新編戲《冥城》，是實驗創新的新編劇目；7／31-8／2由年輕族群喜愛的面白大丈夫劇團演出《職男人生3之達成激笑》，以漫才和短劇兩種形式，邀觀眾一同進入捧腹大笑的世界。

為鼓勵民眾共同參與，台江文化季中也特別規畫戶外系列主題活動。7／25（六）晚上7時在台江劇場大廳舞池，將由台灣搖擺舞元老團體Swing Taiwan帶領大家一同感受1920年代搖擺舞的風潮，適合所有年齡層「隨藝來搖擺」。

8月15日(六)19：30於台江埕廣場，國內知名兒童劇團＜偶偶偶劇團＞將演出《十二生肖得第一》，演員利用瓶瓶罐罐、鍋碗瓢盆和造型奇特的物品，現場組合成為故事中所需要的所有動物和人物，演出一場很不一樣的「十二生肖」的故事。

台南人劇團策畫「台江新出角」8／21（五）、8／22（六）晚間集結四組新秀劇團在文化中心各特色空間演出30分鐘小戲，近距離互動帶給觀眾不同於一般劇場演出的體驗，不論是否有過看戲經驗，都適合帶著大小朋友一同欣賞。活動當天晚上6點至9點在戶外廣場有晚間市集，可一同迎著夏日晚風，逛逛街、吃小吃，一同感受台南古早味風情。

(中時 )