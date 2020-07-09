新北市汐止1名中年男子，昨早跑到汐止區忠孝東路的彩券行下注5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」遊戲，男子一開始小贏，乘勝追擊繼續下注，最後連輸十幾把，反倒輸數萬元，豈知男子卻趁機落跑，讓店家氣得報案，要揪出這名沒品賭客。

店家將男子身影PO在網路上，汐止警分局長安派出所員警網路巡邏發現後，主動提供協助，請洪姓女店員備齊資料報案；女店員指出，上午剛開店不久，男子就來到店裡下注玩賓果遊戲，剛開始贏了一些錢，但他表示不願領回彩金，要繼續押注。

投注期間男子輸多贏少，後來將獎金輸光，最後倒輸了數萬元，店家看男子越輸越多，便請他先結清積欠金額，之後再下注，沒想到男子佯稱要到提款機領錢，就一去不回，店家只好將影像PO在網路上，希望協助指認該名烙跑男子。

汐止警方昨天獲報後，隨即調閱店內外監視器，研判該名男子非首次犯案，鎖定他過去也曾在汐止地區用同樣手法「輸了就跑」詐騙彩券行，並遭店家提告索賠，警方目前正清查特定對象，將循線約談到案，全案將朝詐欺罪嫌偵辦。

(中時 )