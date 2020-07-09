懷疑妻子外遇起口角 莽夫打死妻子法院聲押獲準 14:562020/07/09 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市龜山區58歲林姓丈夫懷疑38歲曾姓妻子有外遇，7日晚間以徒手、桌腳將其打死，遭聲押獲准。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區58歲林姓丈夫懷疑38歲曾姓妻子有外遇，7日晚間以徒手、桌腳將其打死，雖有緊急送醫，但仍不治。警方獲報前往醫院逮人，林坦承犯案，桃園地檢署檢察官訊問候，認為林男涉犯殺人罪，嫌疑重大，且有逃亡之虞，8日向法院聲押，9日獲準。 法院指出，林男歷次供述，有試圖避重就輕之情，顯然有畏罪可能，並有相當理由有逃亡之虞。且涉案情節手段兇殘，非羈押難以進行後續偵查。 (中時 ) #法院 #妻子 #丈夫 #打死 #殺人罪 也許您會感興趣 社會熱門新聞 太魯閣落石砸死日籍車手 跨海爭國賠落空 敗在「2字」 - 社會 大陸第一高樓慘成瀑布 大水從60樓直灌9樓豆腐渣現形 - 社會 男大生自撞癱瘓家長求國賠償4000萬 敗訴原因曝光 - 社會 衛生局女墜樓 執行長夫妻逼死人？社運王奕凱：一整家影帝 - 社會 動漫展掀裙公開「黑森林」 女大生：我本來就不穿內褲 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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