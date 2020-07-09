桃園市龜山區58歲林姓丈夫懷疑38歲曾姓妻子有外遇，7日晚間以徒手、桌腳將其打死，雖有緊急送醫，但仍不治。警方獲報前往醫院逮人，林坦承犯案，桃園地檢署檢察官訊問候，認為林男涉犯殺人罪，嫌疑重大，且有逃亡之虞，8日向法院聲押，9日獲準。

法院指出，林男歷次供述，有試圖避重就輕之情，顯然有畏罪可能，並有相當理由有逃亡之虞。且涉案情節手段兇殘，非羈押難以進行後續偵查。

(中時 )