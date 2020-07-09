端午連假狂塞車，引起民眾抱怨，對此，中華民國運輸學會建議，國5尖峰通行費提高10倍，以達成分流的效果，此訊息曝光後，引發熱議，不分網友認同「花錢買時間」，但仍有許多人怒酸，提高百倍會更有效，以後變成是有錢人的高速公路嗎？

端午連假期間，悶壞的民眾搶出遊，導致國道車流爆炸。中華民國運輸學會理事長林良泰建議，可以將連假時段的國5通行費提高到10倍，大約500元，藉此達成分散車流的效果。

此消息曝光後，在PTT上引發熱議，不少網友怒酸，「調高100倍更有效」、「改叫高速錢路好了」、「 直接調高到1萬倍，高速公路變超跑賽車天堂」、「喔！所以要變成有錢人的高速公路嚕？」、「調高過路費根本不可行，大家嫌貴不去宜蘭，受傷害的還是宜蘭」。

不過也有網友表示支持，花錢買時間合理！而且幾百塊，人人都出得起，可以藉此買到不塞車，根本還算到爆啊！不願意花錢的人，就慢慢繞、慢慢塞吧！

(中時電子報)