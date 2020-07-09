麥格理綠投資集團(Macquarie's Green Investment Group)9日表示，將與Enso能源公司宣布將於英國成立合資企業，共同開發一系列太陽能發電與電池儲能專案，目標是打造 1 GW 發電裝置容量的零補貼太陽能發電，為英國同類專案中最大的規模之一。總計初期發電裝置容量可達1GW。

麥格理綠投資指出，專案所生產電力確定將可併網，目前已申請規劃許可。專案遍及英格蘭與威爾斯，於各地的團隊成員也遵從社交距離的規定，透過網路諮詢當地居民的意見，並確保相關建議被納入整體專案考量中。此外，這些零補貼的太陽能電場與相關的購售電協議，將提供英國企業明確的能源價格，以協助其減少碳排放。

Enso能源公司的共同創辦人Ian Harding和Andrew King表示，麥格理綠投資集團與Enso能源公司皆致力於此項雄心壯志的大規模太陽能開發專案。兩個抱持相同願景的組織藉由此次合資得以攜手合作，讓英國社區享有更便捷、更低成本的太陽能電力。

麥格理綠投資集團歐洲區負責人Edward Northam指出，作為原先是在英國成立的全球首家綠色投資銀行，麥格理綠投資集團如今已成為全球首屈一指的綠色能源專家，我們將繼續堅定支持英國能源加速轉型，發展綠色經濟。

(工商 )