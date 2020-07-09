欣同負責人林宏信表示，他很高興經濟部、金管會都認同大同不公不正的違法董事會。並宣布，欣同及新大同兩公司昨(8)日下午依據公司法第173條第4項規定，持股3％，向經濟部遞件申請召開股東臨時會，他如果擔任大同董事，進入大同董事會，他會反對大同台北市中山北路三段土地。

林宏信表示，他在大同股東會電子投票拿到8.5％，僅次於黃國昌，對於大同公司派在股東會當天剃除市場派53.36％投票權及表決權，深表不以為然。

林宏信提出五大主張及治理願景，包括董事會的運作力求透明公開、聚焦本業，檢討轉投資績效，堅決反對中山北路廠房及土地開發為商業用途、提升員工士氣，增加員工收入，他有信心三年內分配現金股利給股東。

林宏信指出，尚志資產處分土地及不動產是現在進行式，去年賣出兩筆土地，銷售金額超過百億元，不是股東進來，才處分土地。具有更專業的股東進來，可以幫助公司賺錢，其他轉投資事業控管風險，增加尚志資產獲利，以減少虧損，只要他能進入大同董事，反對開發中山北路大同總部土地。

(工商 )