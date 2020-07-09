電影取材自真實駭人事件，將歐洲病院黑歷史搬上大銀幕。（威視提供）

繼《安娜貝爾》、《陰兒房》後，今夏最驚悚恐怖懼作《6號鬼病床》將於8月7日鬼門開前強勢登台！由新銳導演米蘭拉科克薩（Milena Cocozza）執導，取材自真實駭人事件，將歐洲病院不為知之的暗黑歷史搬上大銀幕。9日釋出的正式預告中，1名夜班值班的女醫師，獨自走在漆黑陰森的醫院長廊中，竟在地上看見一位雙眼發直、嘴角淌血的詭異女童，隨後疑似中邪女醫師最後竟從4樓高的窗戶一躍而下，當場頭破血流慘死，觸目驚心的畫面令人毛骨悚然。

取材歐洲真實駭人事件，《6號鬼病床》故事描述1間廢棄60多年的兒童病院重新開開，前來應聘的夜班女醫師碧昂卡首日上工便在6號床上看見一位尋找母親的哭泣男童，隔日才從驚恐的修女口中得知6號床根本是張空床，遍尋不著這位男童的碧昂卡最後竟在1張醫院的舊照中看見那位男童，可怕的是那張照片竟拍攝於1959年，從此遭怨靈纏身的她開始頻遇怪事，每晚值班都會看見驚悚的駭人景象，只要是睡在那張6號床的病患也將慘遭攻擊。

靈異驚悚電影《6號鬼病床》由義大利新銳導演的米蘭拉科克薩所執導，拍攝前她下了不少功夫，考察了許多六零年代歐洲病院，並將流傳已久的真實靈異事件融入電影故事中，而詭譎氛圍與駭人畫面更被外媒盛讚為繼《安娜貝爾》、《陰兒房》後，最驚悚恐怖懼作。

(中時 )