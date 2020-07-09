新大同和欣同今宣布，公司已於昨（7月8日）下午，依公司法第173條第4項的規定，向經濟部遞件，申請准由新大同、欣同公司召開股東臨時會。讓外部股東進入股東會推動變革，擺脫虧損，重振百年企業往日雄風。欣同代表人林宏信今天也發出聲明書，希望經濟部儘速同意3%股東重新召開臨時股東會，確保股東權利。欣同提出的《五大主張》包括：一、董事會的運作，透明公開。二、聚焦本業，檢討轉投資續效。三、絕對反對將中山北路廠房土地開發為商業用途。四、提升員工士氣，增加員工收入。五、分派現金股利予股東。

一、董事會的運作透明、公開：在法令許可情況下，揭露每次董事會的討論內容，讓外界知道董事會到底是怎麼想的，這樣的決策有無檢討、改進，不要像外界所認知過去大同（2371）公司董事會幾乎是一言堂，除了五位董事反對延期改選董事案獲得報導外，外界根本不知道董事會的討論過程、內容，這會影響投資人的判斷。

二、組織變革，有效管理：1.大同公司轉投資公司太多，大部分是同一批人掛名董事，這在管理上很容易會產生弊病，所以會建議將同性質的轉投資公司（特別是投資性質）合併，這是為了有效管理，祗會影響到同一批人不能再掛名董事、監察人，而不會影響到基層員工的工作權益。2.聚焦本業，檢討轉投資績效：大同曾是台灣工業的驕傲，本業小賺小虧，不是造成大同連年虧損的原因，這部分要在既有的基礎上鼓勵創新，創造獲利；所以，不會因為董事會有所更替而影響到員工及工作權益，反而會因為改革出現獲利讓員工能領紅利，增加收入。其次，綠能發展是政策，也是永續發展創造長期收益的事業，應該支持；但反對的是在生態環境爭議、請照程序未明朗前，以此為由提出增資並稀釋股東權益，而做無效益的資本浪費。更何況，綠能事業設置同陽能源、志光能源、尚新能源、耀陽能源、挺新能源、智源能源等多家公司，這1、2年反覆增、減資的情形，子公司多重性，就會增加支出，更容易產生管理上的風險，甚至可從員工中拔擢，不宜近親繁殖，一昧任用同一批人。公司現在委派的主事者又曾因內線交易與林蔚山先生被判決要賠償1億9千多萬元（雖然他們上訴甫由最高法院發回，尚未判決確定），華映、綠能等轉投資的慘劇不能再發生。最後，尚志資產是大同集團的金雞母，108年貢獻母公司超過80億元的現金股利；土地資產有效開發是推升大同公司受益的最大動力及來源，公司派過去一直以來也在出賣、開發土地、不動產，107年就賣了土城、台北市土地，價金合計超過100億元。所以，不動產、土地開發是現在進行式，不是有建築開發背景的股東進入董事會，才會開發、處分土地、不動產，做的是同樣的事，為什麼會被曲解為外部股東進來，就會只開發土地，其他部門分拆放棄掉，員工權益不保？這都是不合乎邏輯的不實謠言，不要再這樣誤導員工及社會大眾了。尚志資產現在並非由建築開發專業人士領導，效益無法充分發揮，甚至大同莊園建案被告交屋延宕，數十戶以上住戶提告，尚志資產被法院判決要賠付違約金、利息及退還款超過6656萬元以上，縱使判決尚未確定，但尚志資產董事長（原兼任總經理）坐領高薪，據說近9年從尚志資產領走至少1億4千萬元，其中5800萬元為員工紅利，卻讓尚志資產賠償鉅款，承購戶居不安寧，既對不起股東，更對不起社會，所以，由具不動產開發專長的董事來主導尚志資產年度性、計畫性的資產處分，有何不可？這也不是祗對土地有興趣，而是增加收益、回饋股東。

(時報資訊)