經濟部於今日已正式宣布駁回大同(2371)對於股東會改選董事變更登記之申請，市場派也依照公司法第173條第4項於7月8日向經濟部提出申請。對於經濟部是否會准許這次市場派提出的臨股會申請？林宏信說：還是一句話，大有為的政府會做事，法治是民主的基石，更是台灣的核心價值！

三年前市場派新大同公司、欣同公司提出董事候選人全遭大同公司違法剔除，今年大同公司在6月30日召開股東會時，再次以違法刪除表決權的方式剝奪股東權利，欣同公司負責人，也同為律師的林宏信指出，金管會、投保中心、經濟部近日一致撻伐大同公司股東會荒誕無稽的過程，相信政府絕對會依法行政，捍衛全體股民權益。

對於外界關心何時召開股東臨時會進行改選董事，林宏信指出，已依照公司法第173條第4項於7月8日向經濟部提出申請。現階段主管機關對大同公司處分「全額交割」，「股務自辦」也因大同公司有重大違失將遭撤銷，投保中心更已向法院訴請解任林郭文豔董事職務，宣示林郭文艷執行業務有重大違反法令之情事，商業司也認定此次股東會出席數未過半，不可能完成董事改選，該次股東會所選的董事既然都不合法，根本無從向董事會請求召開。

林宏信強調，如果真的要貫徹基於落實我國股東行動主義，經濟部宜盡快准許新大同、欣同公司依據公司法第173條第4項規定自行召集股東會，以結束亂象，終止全額交割，維護廣大投資人最基本之股東權益，更藉此宣示我國公司治理、股東行動主義、股東權益不容任意侵害之決心。

(時報資訊)