美股收漲，日韓及陸股等亞股走高，熱錢持續湧入，台股今天盤中再創波段新高，終場以12192.69點作收，上漲22.5點，漲幅0.18％，成交金額2493.11億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，聯發科(2454)昨日市值首度突破兆元大關，與台積電(2330)、鴻海(2317)創下今年首次3家兆元公司，千元以上的公司已經高達5檔，有6檔目前約在800元，均試圖挑戰千元，加上近期正值法說會旺季，預期在歷經肺炎衝擊的第2季，下半年多數公司對於整體景氣的看法預估應該還是會維持正向。因此，目前資金行情仍持續延燒中，預期在整體市場氣氛仍偏佳下，台股預期有機會持續走高。

就技術面來看，今天收盤仍是創波段新高，不過近期高檔收黑K線的機率變大，加上量能近期似乎也顯示有過熱跡象，日線的KD指標目前雖然維持高檔鈍化，但目前位在超買區，且開口有閉合的跡象，留意交叉下彎的風險。

籌碼面來看，本土資金中，近期投信與八大官股券商持續維持減碼，外資近期買超也未明顯擴大；昨日單日的融資增加36億元，為本波反彈以來最大的單日增加量，顯示市場被天天動輒數10檔的漲停給吸引，進場買股，因此，近期在籌碼面有逐漸轉差之際，追高風險漸增。

櫃買指數依舊熱鬧不止，指數以175.94點作收，上漲1.99點，漲幅1.14％，也再創新高，成交金額繼周二後，又突破千億元，來到1090億元，漲停家數高達69檔。

(時報資訊)