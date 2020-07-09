基隆市仁愛市場水溝洩水速度慢，基隆市議員童子瑋9日邀請基隆市府工務處、交通處、仁愛市場管委會、仁愛區公所及博愛里邱三元里長，針對仁愛市場周邊水溝改善辦理會勘，童子瑋表示，仁愛市場是基隆婆媽買菜首選，近年也有很多青年在此創業，但周邊的水溝排水及機車停車格路面不平等問題，讓市民相當困擾，所以特地邀請相關當會到場會勘。

童子瑋表示，仁愛市場位在基隆市區，一樓除了有傳統市場外，二樓的服飾美食專區，隱藏許多基隆的口袋美食名單，市府在近年改善了電梯及廁所，但市場周圍的水溝及機車停車格尚未改善完畢，服務處接到不少店家及民眾反應，水溝在洩水速度很慢，甚至有積水的現象，而機車停車格因路面高低差，使機車停車不便，也容易造成機車翻覆；故今天邀請相關單位辦理會勘，希望能改善仁愛市場水溝及機車停車問題，他向工務處建議，水溝的施作應在規範內加寬加深，也特別要求水溝與路面的銜接要整平。

童子瑋轉述，市府工務處預計在今年八月，優先施作仁愛市場靠近仁四路側(愛三路至愛一路)水溝工程，而愛一路及愛二路因為預算編列關係，預計最快明年施工。

(中時 )