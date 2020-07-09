大同公司被打入全額交割股，名嘴蔡玉真9日下午以大同公司小股東身分，到台北地檢署控告大同公司董事長林郭文艷、法務長趙安、股務處主管王隆潔剔除股東表決權，妨礙股東的報到、拒發選舉票等行為嚴重損害股東權益，涉嫌違反《證券交易法》特別背信罪。

蔡玉真表示，林郭文艷、趙安、王隆潔是依《公司法》規定應盡忠實義務及善良管理人之注意義務，但是，6月30日的大同公司股東會，他們竟然在股東會當天故意以違反《企業併購法》及《兩岸人民關係條例》為藉口，剔除53％股東的表決權，妨礙這些股東的報到、拒發選舉票及剔除這些股東以電子投票的投票結果及記錄等手段，遂行他們違法阻擋任何外部股東提名的董事或獨立董事當選為大同公司新任董事的目的，集保結算所查核人員當天到現場查核股東報到的作為，嚴重損害股東權益。

此外，蔡玉真說，大同公司被打入全額交割股，股票市值平白蒸發49億元，林郭文艷持股只有0.6％，全體股東必須為單日市值蒸發超過49億元的慘痛代價買單，到現在都絲毫沒有任何回復股東權益的作為，完全不甩政府機關公權力，踐踏公務員尊嚴，枉顧全體股東權益，讓大同股票迄今仍處於全額交割股，因此向北檢提告。

(中時 )