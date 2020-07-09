國民黨在1月的總統、立委選舉雙輸，支持度跌到谷底!日前有民調顯示，在政黨支持度方面，28.2％的人支持民主進步黨，16.2％中國國民黨。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，與民進黨相比，過去四年，國民黨政黨支持度的起伏更大。他也表示，在疫情風暴中，台灣命運共同體意識瀰漫，政黨支持度一度掉到只剩12.5%，比2016年還慘，事實上是史上最慘的時候，不過現在則又略微上升到一成六。

台灣民意基金會6月公布民調，在政黨支持度方面，28.2％的人支持民主進步黨，16.2％中國國民黨，10.7％台灣民眾黨，10.6％時代力量，4％台灣基進。與5月相比，民進黨支持者減少13.6個百分點，國民黨支持者增加2個百分點，台灣民眾黨增加1.8個百分點，時代力量增加4.3個百分點。游盈隆指出，整體來講，民進黨在過去一個月遭受空前重挫，從雲端掉落地面，支持者一個月內大量流失近14個百分點，史上首見，尤其是在成功罷韓之後。

游盈隆昨日在臉書分析指出，四年來台灣人政黨支持的整體趨勢，可以簡要幾點。首先，過去四年，民進黨支持度起伏明顯，有高的時候，也有低的時候，高低之間的差距最大約14個百分點，隨著執政是否得民心而擺盪。但2020年6月，民進黨支持度降到二成八，又被打回原形。

此外，與民進黨相比，過去四年國民黨政黨支持度的起伏更大。從2016年5月交出政權後的16%，到2019年7月的35.2%，兩者相差19個百分點，顯示國民黨從2016年被民意海嘯打趴三年之後，曾一度重返榮耀，贏得三都十二縣市，但機會之窗稍縱即逝，國民黨並沒把握人民曾經給予的機會，再一次輸掉2020總統與立委大選。如今，在新冠肺炎風暴中，台灣命運共同體意識瀰漫，政黨支持度一度掉到只剩12.5%，比2016年還慘，事實上是史上最慘的時候。現在又略微上升到一成六。

他也表示，在小黨方面，台灣民眾黨已躍居第三的地位，但過去十個月來政黨支持規模大致維持在十個百分點左右，後續還有沒有成長空間？仍是一個問題。

(中時電子報)