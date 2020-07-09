美國對留學生祭出的簽證新規將如何影響各大學的財政運作？

美國政府頒布的簽證新規要求只參與網路授課的留學生轉學或是離境，百萬名國際生受影響。根據統計，留學生一年對美國經濟貢獻超過447億美元（約新台幣1.31兆），在房地產、零售業等行業都帶來錢潮，留學生繳交的學雜費也是各大名校的生存支助，分析師指出，如果國際生消失，各大學最終恐會要求更多本地生繳交全額學費。

美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）周一頒布新規定，宣布自今年秋季學期開始，國際留學生如果只參與線上課程，必須轉至其他面授課程，否則不會被發與簽證，目前在美的留學生也必須離境。

路透社指出，新規定只會影響「總學生數當中的一部分」，而且，新規頒布前，多數大學尚未決定是否純粹開設網路課程，不過8日已有包括哈佛大學及麻省理工學院（MIT）2間名校向美政府發起訴訟，要求撤回規定。

路透社報導，根據美國國務院及美國國際教育協會（Institute of International Education）統計，2018-2019學年度，美國高等教育中約有110萬名國際留學生，他們約占美國高等教育總人數的5.5%。

路透指出，留學生對美國大學及當地社區的財政貢獻相當大，他們繳交的學費比本地生高，同時支撐當地的房地產市場及工作。

根據美國國際教育協會統計，2018年，國際生對美國經濟貢獻高達447億美元（約新台幣1.31兆）；另根據美洲教育者年會（NAFSA）出具的報告，2018-2019學年度，留學生共支撐當地社區46萬個工作機會，儘管多數工作都和高等教育本身相關，不過報告也指出，這些工作也涵蓋當地住宿、零售、交通，以及健保等領域。

美國國際教育協會的報告顯示，留美國際學生中，高達57%學生的財務來源為個人或家人，只有5%是領取政府補助或學校獎學金。

各國留學生中，來自大陸的學生占比最大，高達1／3，其次是印度與沙烏地阿拉伯。根據美媒CNBC報導，在新冠肺炎疫情爆發之前，全美約有37萬名大陸留學生，不過隨著美國緊縮簽證許可等因素影響，大陸赴美學生人數已下降。

大陸留學生對當地房地產市場的貢獻也相當大，根據全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）發布的報告，2017年4月至2018年3月期間，大陸買家在美置產總額高達300億美元（約新台幣8,831億元），不過隨著美陸衝突升溫，接下來12個月，這個數字驟降至134億美元（約新台幣3,944億元）。全美房地產經紀人協會指出，大陸人在美置產，當中10%是為了留學用途，這個比例比任何國家都還要高。

CNBC指出，如果美國的國際學生減少，這將對那些依賴留學生的學校帶來麻煩。過去10年，美國各州政府大幅刪減對高等教育的補助，迫使各大學減少對學生的補助，擴大招收不需要援助的學生，學校也變得更為依賴招收留學生。

尤其，國際留學生繳交的學雜費比美國本地學生高，對許多大學而言，是相當重要的財務來源，以普度大學（Purdue University）為例，留學生繳交的費用每年為該校額外創造1,000萬美元（約新台幣2.94億元）收入，美國教育協會（American Council on Education）資深副會長哈特爾（Terry Hartle）直言不諱地表示，「大家都知道，許多國際學生繳納全額學費，這項收入來源讓學校能夠向其他學生提供助學金或學費折扣。」

紐約教育顧問機構「Lakhani Coaching」負責人拉卡尼（Hafeez Lakhani）表示，依賴國際學生的中型私校會受創最深，「這確實會影響到財務盈虧」，尤其疫情已導致許多學校入學率下降、夏季課程取消，確實對各校造成財務損失，拉卡尼指出，最終各校將會尋求更多美國本地學生繳交全額學費，這代表各校不會再像以前那樣慷慨提供助學金，「大學要達成財務平衡真的很困難。」

(中時電子報)