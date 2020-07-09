日本一名24歲的單親媽媽，開心跟男友去鹿兒島進行8天的「愛之旅」，讓年僅3歲的女兒活活餓死家中。這名媽媽被逮捕後，竟還大言不慚地說：「我以為不會有問題。」也當爸爸的律師林智群表示，這個是否構成殺人罪？答案是肯定的；且這種殺法，「比用刀更殘忍⋯⋯」。

遺棄孩子事件，在日本每隔一段時間就會出現，是枝裕和導演的電影《無人知曉的夏日清晨》，就是改編自1988年的日本巢鴨兒童遺棄事件，4名從5歲到12歲的孩子，被媽媽拋棄，彼此依賴生存。

對於3歲女童被活活餓死事件，律師林智群在臉書發文表示，3歲小孩已經認得爸媽了，無法想像小孩一個人孤零零的在家等待，等一個不會出現的人，慢慢死去的樣子。

台灣刑法有遺棄罪，多半遇到的是「不養爸媽，是否構成遺棄罪？」，林智群說，只要父母有一定活動能力，就不算「無自救能力之人」，很多不會成立遺棄罪。但3歲小孩就是「無自救能力之人」，放他一個人在家長達8天，一定構成遺棄罪！

至於是否構成殺人罪？林智群表示，答案是肯定的，放小孩在家裡8天，根本無法期待小孩能夠活下去，「這種殺法，比用刀更殘忍⋯⋯」。

網友也紛紛回應：「我女兒一歲九個月，把她單獨放在房間，她會狂哭狂叫甚至撞門。真難想像那個三歲的女孩這八天過得多害怕。」、「直接賞ㄧ丈紅！」、「好殘忍，真心覺得不捨」、「好心痛！！！」、「又傷心又憤怒⋯⋯ 難以想像，真不是每個人都有資格當父母」。

(中時電子報)