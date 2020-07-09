中天綜合台《地球人請回答》今日晚間9點將播出主題「最強活動主持人挑戰賽」，分別邀請Dennis、Gigi、黃少谷、林柏妤、徐瑋吟、蔡侑勳、瑞克、Tiffany、高珮喻、丁冠文上節目分組競賽，不僅可以獲得「最強活動主持人」榮譽，還有機會把獎金帶回家！看著現場同是在主持人領域耕耘的來賓，讓胡瓜不禁憶當年說：「我覺得主持人的機緣也是臨時來的，我在部隊是陸戰隊，我在康樂隊是學跳舞的。」小禎聞言驚呼：「和主持都沒甚麼關係耶！」

胡瓜笑稱：「那時候哪有什麼主持人，那是因為在外島的時候，要分批帶領小型康樂，誰主持？當然我們主持啊！那時候第一次接到主持，是要介紹官兵同樂，回來船上也要表演給船員看，從那時候開始才慢慢接觸。」當節目中出題「請問第一屆金鐘獎主持人是誰？」時，讓胡瓜看到題目特別有感慨，回首過去主持路說：「我是從蔣經國時代就開始入圍到現在！」沒想到小禎隨即補刀：「到馬英九你才得獎！」胡瓜只得尷尬笑著承認：「對！」

從舞者到主持人 胡瓜憶當年：「都是機緣」

新生代主持人高珮喻談及過去主持時要請長官上台唱歌，長官們不是不願意，就是要求陪唱，「那天我就這樣站在台上，跟著一個一個來的長官，唱了一首又一首，唱了兩個小時。」Gigi聽完坦言：「通常第一首唱不好，就會叫她不要再唱了，所以代表她唱得應該還不錯。」之後高珮喻又分享了某次主持時，外國來賓要求現場即時翻譯的經驗，小禎忍不住吐槽說：「所以這整段就是說她會唱歌又會口譯。」讓全場笑翻。更多精彩內容，請鎖定今（9）日晚間9點中天綜合台《地球人請回答》。

(中時電子報)