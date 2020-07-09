女星小嫻（黃瑜嫻）2012年與前球星何守正在紐約登記結婚，不過婚姻僅維持5年，小倆口在2018年爆婚變，最後以離婚收場，當時小嫻面對婚變仍打起精神工作、拍戲，她又能維持高EQ，而小嫻今（9日）也感性發文：「我也有難過沮喪的時刻...」。

小嫻稍早在臉書一開頭就寫下：「我也有難過沮喪的時刻...」，她也提到，不論是生活或工作，總有遇到壓力或不順遂的時候「尤其之前朋友會關心我婚變後又需要展現高EQ，是否苦水都自己肚裡吞，擔心我是否承受得住」。

小嫻則認為，面對人生低潮瓶頸，她會讓自己跨出舒適圈，更勇敢地面對挑戰，小嫻進一步指出，她在墾丁打工換宿1個多月期間，由於她沒有做餐飲業的相關經驗，起初還很挫折，不過隨著她調整心情、睡眠後，精神與整體狀態也都有改善。

而小嫻的感性發文，也獲得網友留言給她滿滿的鼓勵「一直很欣賞小嫻的自然不做作，勇於做自己！」、「為自己活很自在，多愛自己喔！」、「感謝正能量嫻嫻」、「小嫻 加油」。

(中時電子報)