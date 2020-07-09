昨天(8日)晚上6點40分，新北烏來發生2名男子受困暴漲河溪中，緊抓著1條樹枝等待警消人員救援。(讀者提供/林俊翰翻攝)

昨天(8日)晚上6點40分，新北烏來發生2名男子受困暴漲河溪中，緊抓著1條樹枝等待警消人員救援。(新北消防發爾麵)

昨天(8日)晚上6點40分，新北烏來區烏來國中旁的桶後溪，驚見2名男子因山區下雨溪水暴漲受困河道中間，消防人員接獲通報，立即火速抵達現場，並且橫渡涉水成功將2名受困男子救援上岸。

(中時電子報)