《救援現場還原》烏來2男子受困暴漲河溪中 警消人員及時救援 14:452020/07/09 中時電子報 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 昨天(8日)晚上6點半時，新北烏來發生2名男子受困暴漲河溪中。(網路翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨天(8日)晚上6點40分，新北烏來發生2名男子受困暴漲河溪中，緊抓著1條樹枝等待警消人員救援。(讀者提供/林俊翰翻攝) 昨天(8日)晚上6點40分，新北烏來發生2名男子受困暴漲河溪中，緊抓著1條樹枝等待警消人員救援。(新北消防發爾麵) 昨天(8日)晚上6點40分，新北烏來區烏來國中旁的桶後溪，驚見2名男子因山區下雨溪水暴漲受困河道中間，消防人員接獲通報，立即火速抵達現場，並且橫渡涉水成功將2名受困男子救援上岸。 (中時電子報) #受困 #現場 #2名 #救援 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 夏季溺水高峰 台中消防員出動橡皮艇搶救演練 15:582020/07/05 社會 9大2小困電梯「管理員不鳥」！他批：「我們差點死在中壢」 09:112020/07/06 社會 彰化浪浪誤踩捕獸夾 動物救援小組救援 11:512020/07/06 寶島 夏日用電高峰 時力籲屋頂型太陽光電救援 11:492020/07/06 政治 真的好狗命！大熱天救援 「小黃」卻拍拍屁股走人 15:412020/07/06 寶島 全台首個「水域救援櫃」亮相 桃市消防特搜水域演練成果驗收 11:062020/07/07 生活 現場直擊》2醉客出拳互尻警制止遭嗆 現場「辣椒水伺候」 12:032020/07/07 社會 旅遊復甦 盧秀燕：飯店、遊樂園生意比去年同期更好 13:062020/07/07 生活 俄、陸否決聯合國安理會敘利亞援助 11:132020/07/08 國際 高空攀樹救援訓練 消防救難技能更上層樓 19:432020/07/08 生活 社會熱門新聞 大陸第一高樓慘成瀑布 大水從60樓直灌9樓豆腐渣現形 - 社會 太魯閣落石砸死日籍車手 跨海爭國賠落空 敗在「2字」 - 社會 男大生自撞癱瘓家長求國賠償4000萬 敗訴原因曝光 - 社會 衛生局女墜樓 執行長夫妻逼死人？社運王奕凱：一整家影帝 - 社會 動漫展掀裙公開「黑森林」 女大生：我本來就不穿內褲 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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