群創公佈6月自結合併營收為242億元，較上月增加9.7％，較去年同期增加13.5％。6月大尺寸面板出貨量共計1,176萬片，較上月增加2.1％，中小尺寸面板出貨量共計2,853萬片，較上月增加20.0％。

群創第二季自結合併營收為669億元，較去年同期成長5.9％，季增32.7％。大尺寸面板出貨量共計3,366萬片，季增加33.3％，中小尺寸面板出貨量共計7,650萬片，相比前一季增加32.2％。

(工商 )

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