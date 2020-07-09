原子邦妮 Astro Bunny 【就算最好的世界已經傾倒】Official Music Video

原子邦妮新曲〈就算最好的世界已經傾倒〉MV日前上線，兩位查查、羽承穿著全套防護衣，和防護面罩走在殘破城市，末日感十足。他們去年完成專輯時還沒有新冠肺炎，沒想到在MV推出的現在，真的全球都在因為疫情面臨生活形態的轉變，令人不勝唏噓。

〈就算最好的世界已經傾倒〉MV故事講述末日之後，世界受到有毒物質侵擾，需要身著防護衣和防毒面具，才能夠到頹敗的城市中尋找物資，然而雖然最美好的世界已經不在了，仍要用最美好的方式生活。兩位主角進入安全區後，便開始野炊美食羊排、牛排、蔬菜等，甚至還有現場烘豆研磨的手沖咖啡。

MV不僅符合近期的疫情時事，更搭上了蔚為風尚的露營熱潮，身兼導演的羽承表示，近年來的野營文化，除了接近大自然的生活方式之外，更傳遞了一種永續的環保概念，野營的營地更是要盡力保持用完後「不留痕跡」，還給大自然原有的樣貌，也覺得這裡面有許多的學問，不知不覺也成為一種生活態度了。查查更笑稱自己對露營原本一竅不通，開拍前試搭帳篷，竟然因為風太大慘被帳篷「蓋布袋」，羽承笑說第一次看到有人反被帳篷搭，場面十分逗趣。原子邦妮〈就算最好的世界已經傾倒〉MV連結：https://youtu.be/81VORCYP46M

原子邦妮羽承。（滾石唱片提供）

原子邦妮查查。（滾石唱片提供）

原子邦妮〈就算最好的世界已經傾倒〉MV。（滾石唱片提供）

(中時 )