昔性感女神林熙蕾2011年和富商楊晨結婚後，淡出演藝圈，隨夫定居上海，不過她仍會透過社群分享近況，近日她在微博曬出超近自拍，讓網友都驚呆了。
林熙蕾即使44歲，還是2個孩子的媽，但依舊保養得宜，身材更是火辣，近日她曬出超近自拍，素顏的她皮膚緊緻光滑，沒有什麼瑕疵，不過乍看之下卻不太像她，讓網友直呼「好像楊紫瓊」、「女神老了」、「像男人」。
不過大部分的粉絲認為，她這樣已經保養很好了，大讚「還是迷人」、「好美～高級臉」、「太好看了」。
(中時電子報)
昔性感女神林熙蕾2011年和富商楊晨結婚後，淡出演藝圈，隨夫定居上海，不過她仍會透過社群分享近況，近日她在微博曬出超近自拍，讓網友都驚呆了。
林熙蕾即使44歲，還是2個孩子的媽，但依舊保養得宜，身材更是火辣，近日她曬出超近自拍，素顏的她皮膚緊緻光滑，沒有什麼瑕疵，不過乍看之下卻不太像她，讓網友直呼「好像楊紫瓊」、「女神老了」、「像男人」。
不過大部分的粉絲認為，她這樣已經保養很好了，大讚「還是迷人」、「好美～高級臉」、「太好看了」。
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