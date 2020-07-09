林熙蕾素顏自拍乍看不像她。(圖／翻攝自微博)

昔性感女神林熙蕾2011年和富商楊晨結婚後，淡出演藝圈，隨夫定居上海，不過她仍會透過社群分享近況，近日她在微博曬出超近自拍，讓網友都驚呆了。

林熙蕾即使44歲，還是2個孩子的媽，但依舊保養得宜，身材更是火辣，近日她曬出超近自拍，素顏的她皮膚緊緻光滑，沒有什麼瑕疵，不過乍看之下卻不太像她，讓網友直呼「好像楊紫瓊」、「女神老了」、「像男人」。

不過大部分的粉絲認為，她這樣已經保養很好了，大讚「還是迷人」、「好美～高級臉」、「太好看了」。

(中時電子報)