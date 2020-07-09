澳洲兩屆單板滑雪世界錦標賽金牌普林（Alex Pullin）證實當地時間在海獵時溺水身亡，享年32歲。

普林曾在2011和2013年世界錦標賽斬獲單板滑雪金牌，澳洲黃金海岸警方表示，普林進行海獵時要回到陸上時失去意識倒在海裡，搜救人員在當地時間周三上午10點40分將他的從海底拉起，進行CPR急救後仍回天乏術。

警方補充：「一位潛水客發現普林昏倒在海裡，趕緊請附近的衝浪客找救生員幫忙，普林被發現時身上沒有氧氣面罩，就知道他是在沒有裝備的情況下入海。」

普林綽號「Chumpy」，是澳洲當地相當知名的單板滑雪選手，也是2014年索契冬季奧運澳洲隊的掌旗官，也參加過2010、2018兩屆冬運，除了兩面世錦賽金牌，他在2011年紐西蘭冬運會收下一面金牌，於2016年世界極限運動會獲得一面銀牌。

澳洲奧林匹克委員會副主席切斯曼（Ian Chesterman）說：「在他全盛時期，普林是難以擊敗的好手，他為其他人設下不可思議的標準，是大家學習的模範，他的傳奇永留我們心中。」

(中時 )