人稱椰子伯的80歲老人陳信良，照顧流浪狗不遺餘力。（林瑞益攝）

住在高雄市梓官區的80歲老人陳信良，大家稱呼他是「椰子伯」。他花光畢生積蓄700餘萬元，只為照顧流浪狗。網友得知他的住處堆滿廢棄物，發起捐款，集資百萬元，整建狗園。令椰子伯相當感動。

台灣動物緊急救援小組9日說，今年4月接獲網友來信，指梓官區的80歲老人家，與收留的約20隻流浪犬住在一處堆滿廢棄物的椰子園中。陳信良每天開車到賣場，乞討廚餘維生。

台灣動物緊急救援小組到場了解椰子伯的困境後，在網路上發起整建椰子伯狗園愛心行動，短短1周內募集近100萬元新台幣工程款，並在45天將原本荒廢的椰子園打造成宜狗居住的場所。

陳信良表示，他原本在高雄橋頭一處椰子園工作，因見流浪犬被人遺棄、甚至棄置，相當不捨，便將流離失所的狗帶回椰子園照料，園區逐漸成為流浪動物庇護所。

幾年前，「椰子伯」因緣際會買下梓官區這片田，當作狗園與住處。他省吃儉用，睡在貨車上，就為了給狗一頓吃的，他說：「我不吃沒關係，但狗若沒得吃，會很捨不得；既然要養，就要照顧。沒狗糧，就得想辦法。」

台灣動物緊急救援小組表示，得知椰子伯的困境，之後會定期捐助狗糧給他。近期正值三倍券發放，該小組也籲請民眾發揮愛心，把三倍券捐贈給小組，也讓愛心發揮3倍加成作用，幫助台灣許多可憐的流浪貓狗。

(中時 )